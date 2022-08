Inondations – Les habitants de cette localité alertent : « le pire est à craindre » - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Inondations – Les habitants de cette localité alertent : « le pire est à craindre » Publié le mardi 30 aout 2022 | senenews.com

© Autre presse par DR

Inondations – Les habitants de cette localité alertent : « le pire est à craindre »

Tweet

Les pluies continuent de faire des dégâts au Sénégal. En effet, les habitants de la région de Matam sont dans le désarroi.



Des pluies se sont abattues dans cette région avant de causer des dégâts matériels très importants. Dans le département de Matam, plus précisément dans la commune de Ogo, les eaux ont envahi des concessions et détruit des vivres.



Face à cette situation, l’un des sinistrés Sinthiou Garba de déclarer : « dans l’urgence rien n’est fait, le pire est à craindre lors des prochaines pluies ». Ce n’est pas tout puisque les populations du village de Belly Thiowi (Kanel) qui a été fortement impacté par les fortes précipitations et les eaux de ruissellement en provenance du Diéry qui ont submergé la route du Daandé Mayo en chantier.



A Ourossogui à dix kilomètres de la commune de Matam, des familles entières sont relogées dans les écoles suite à l’effondrement de leurs bâtiments. Une situation insupportable dans la mesure où les conditions d’habitat ne sont pas des meilleures.