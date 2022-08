Espionnage : Les Sénégalais de France bientôt sous écoute - adakar.com

© Autre presse par DR

Espionnage : Les Sénégalais de France bientôt sous écoute

Sénégalais qui vivent en France, le gouvernement sénégalais va bientôt vous mettre sous écoute.



Depuis l’éclatement de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr, qui a déclenché une série de manifestations dans le pays, les «écoutes téléphoniques» sont mises en branle par l’Etat sénégalais pour espionner certains citoyens et prendre les devants sur de probables actions de sabotage;



Et les espionnages iront jusqu’à l’international. Dans le cadre d’une convention d’entraide judiciaire, l’infiltration et l’écoute téléphonique seront bientôt autorisées entre la France et le Sénégal, rapporte L’OBS.



L’article 22 qui traite des demandes d’interceptions téléphoniques peuvent être présentées lorsque la cible se trouve sur le territoire de la partie requérante et que celle-ci a besoin de l’aide technique de la partie requise pour pouvoir intercepter les communications.



Et l’article 23 met en place une procédure de dénonciation aux fins de poursuite. En clair, il suffira d’un réquisitoire pour qu’un Sénégalais séjournant en France puisse faire l’œuvre de poursuites pénales.



La convention d’entraide judiciaire prévoit aussi des méthodes d’enquête comme l’intervention d’agents en infiltration afin d’obtenir des preuves et identifier les auteurs d’infractions relevant de la criminalité organisé.