La relation entre Ousmane Sonko et la presse vue par les journalistes Publié le mardi 30 aout 2022

© aDakar.com par DR

Ousmane Sonko, leader de Pastef

Depuis un certain temps, les leaders politiques, Ousmane Sonko en première ligne, ont changé de stratégie de communication. Les déclarations de presse remplacent les conférences de presse. Les journalistes sont ainsi limités à la diffusion et n’interagissent plus avec lesdits acteurs politiques. Une situation qui a conduit Mamoudou Ibra Kane à inviter ses confrères à ne plus donner suite à des invitations de déclarations de presse. Une prise de position largement commentée par les Sénégalais. Le débat autour de la relation entre Ousmane Sonko et les acteurs de la presse s’y est aussi invité. SeneNews est allée à la rencontre de certains journalistes de différentes rédactions. Lesquels ont réagi à la nouvelle polémique. Reportage.