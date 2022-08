Pluies et orages: les prévisions de la météo pour cette nuit - adakar.com

Pluies et orages: les prévisions de la météo pour cette nuit Publié le lundi 29 aout 2022 | aDakar.com

© Agence de Presse Africaine par APANEWS

Bulletin météo du soir



Des conditions très favorables à des orages et pluies intenses seront notées sur les régions proches de la Côte (Ziguinchor, Fatick, Mbour, Dakar, Louga, Saint-Louis) au cours de cette nuit allant à la journée de demain.



Ailleurs, sur les régions Sud-est (Kédougou, Tamba), Centre (Kaolack, Kaffrine Diourbel) et Nord-est (Matam, Podor, Linguère) les pluies seront relativement plus faibles durant ces prochaines 24 heures.



L’ANACIM vous souhaite une excellente soirée !