Projet régional d’accès à l’électricité hors réseau (ROGEAP) : un réseau de journalistes de 19 pays mis en place par la Cedeao depuis Cotonou

Un réseau de journalistes issus de 17 pays de l’Afrique subsaharienne est né depuis le jeudi 18 août 2022 à Cotonou, au Bénin, sous l’impulsion de la CEDEAO, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet régional d’accès à l’électricité hors réseau dénommé ROGEAP (en anglais). Ce réseau a vu le jour au terme d’un atelier de trois jours visant à sensibiliser et à renforcer la capacité des journalistes sur le projet ROGEAP et sur le secteur de l’énergie hors réseau, ce afin qu’ils soient des ambassadeurs et points focaux médias dans les Etats membres. Ces travaux, dont le rapport final livre tout le contenu, ont porté sur le thème ‘’Rôle et missions du journaliste pour une meilleure visibilité du Projet Régional d‘Accès à l‘Electricité hors Réseau (ROGEAP) et pour une meilleure implication des populations’’.



L'énergie solaire somme solution idéale le milieu rural





Il s’est agi pendant ces journées d’échanges et de réflexion, qui ont vu la participation en présentielle de 15 pays, de renforcer les connaissances des journalistes sur le ROGEAP et l'accès à l'électricité hors réseau ainsi que leur faire comprendre les mécanismes de mise en œuvre, les objectifs, le rôle et les responsabilités de chaque partie prenante. Les experts de la CEDEAO présents, notamment M. Joël AHOFODJI, expert en Communication du ROGEAP, ont fourni aux participants des informations sur la situation énergétique actuelle dans la sous-région en présentant le projet comme l'une des meilleures solutions pour combler le vide encore si énorme, surtout dans les milieux ruraux.



A travers cet atelier, qui a débouché sur la formalisation du réseau des journalistes en soutien au ROGEAP, la CEDEAO entend renforcer l'interaction et l'échange d'informations avec les acteurs des médias, et construire une relation durable avec ces parties prenantes afin de susciter leur intérêt pour la production régulière d’articles ou de reportages sur le projet et l’électricité hors réseau. En clair, il s’agit de mettre en place une stratégie d’intervention des journalistes pour le suivi des activités de communication et de production d’articles et reportages pour la visibilité du ROGEAP dans tous les Etats membres.



Aux termes des travaux, qui ont été meublés par deux communications majeurs portant sur la présentation générale du ROGEAP et le rôle du journaliste pour donner de la visibilité à ce projet de base pour le développement en Afrique, un bureau a été mis en place présidé par le Gambien, Abdoulie GASSAMA. Les résolutions prises ont été notées par le Commissaire à l’Energie, aux Infrastructures et à la Digitalisation de la CEDEAO, M. Sediko DOUKA, qui a rehaussé de la présence la fin dudit atelier présidée par le représentant du ministre béninois de l’Energie. Saisissant la présence de ces autorités, le président GASSAMA a imploré l’indulgence de la CEDEAO et du ROGEAP afin qu’ils répondent favorablement aux demandes d’appuis nécessaires pour accompagner la mise en œuvre des initiatives de communication du réseau.



L'appel du Commissaire de la CEDEAO





Le Commissaire de la CEDEAO à l’énergie, aux infrastructures et à la digitalisation est revenu sur les statistiques désastreuses associées à l’électrification en Afrique occidentale et centrale. Toute chose qui justifie l’importance de la communication pour relever les défis majeurs dans ce domaine. M. Sediko DOUKA a félicité les participants à l’atelier pour avoir renforcé leurs connaissances sur le secteur de l’énergie hors réseau, relancé les activités du réseau et contribué à l’élaboration d’une stratégie régionale d’intervention pour le suivi des activités de communication pour la visibilité du ROGEAP dans les 19 pays couverts par le projet. « Désormais, considérés comme des ambassadeurs et points focaux médias du ROGEAP dans chacun des Etats membres, nous voudrions compter sur votre soutien, une fois de retour dans vos pays respectifs, pour créer de la visibilité au ROGEAP et à ses activités, par la production d’articles, de reportages et autres actions de communication en direction des différentes cibles notamment, les décideurs politiques, les acteurs commerciaux et bancaires ainsi que les populations consommatrices à mieux comprendre les mécanismes de mise en œuvre et les responsabilités de chaque partie impliquée dans cette initiative », a traduit M. DOUKA.



200 milliards de F CFA pour relever le défis



Faut-il le noter, ce sont plus de 70% des populations dans les zones rurales en Afrique subsaharienne qui sont privées d’électricité. Pour ces populations vivant sous le seuil de la précarité, l’énergie hors réseau, produite par le système solaire, reste la solution la moins coûteuse et le marché potentiel à explorer.



Pour y faire face, le ROGEAP a été en place par la Commission de la CEDEAO avec l’appui financier à hauteur de plus de 330 millions de dollars (environ 200 milliards de f Cfa) de la Banque mondiale, du Fonds pour les technologies propres (CTF) et de la Direction Générale de la Coopération Internationale (DGIS) du gouvernement des Pays-Bas.



F.B