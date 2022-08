Décès du journaliste Lamine Touré, un ancien de la RTS et du Cesti - adakar.com

Décès du journaliste Lamine Touré, un ancien de la RTS et du Cesti Publié le lundi 29 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le journaliste Lamine Touré est décédé !

Le journaliste Lamine Touré, un ancien employé de la RTS et formateur en radio au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti), est décédé dimanche à Dakar, a appris l’APS auprès de sa famille.



Diplômé de l’Institut supérieur de journalisme de Rabat, il a servi la RTS pendant plusieurs décennies et a enseigné la radio durant plusieurs années au Cesti, l’institut de journalisme et de communication de l’université Cheikh-Anta-Diop.



Lamine Touré était réputé pour son professionnalisme, son immense expérience radiophonique et son commerce facile, notamment envers ses collègues et ses étudiants.



‘’L’un des plus grands journalistes de son temps. Un esprit libre à une époque où il était difficile et même dangereux de l’être (...) Sa parole avait tout le sel de ce métier’’, a témoigné, via un réseau social, le directeur de la radio Cesti FM, Ousmane Sène, également l’un de ses très nombreux anciens étudiants.



‘’Il était d’une immense générosité dans le partage de son expérience’’, a écrit la journaliste Courani Diarra dans un panel WhatsApp réunissant des diplômés du Cesti. Elle loue son ‘’élégance (…) infinie’’.



Son ancien collègue Moussa Joseph Faye a rendu hommage au ‘’doyen, pédagogue, ami et confident toujours disponible et serviable’’.



‘’C’est lui qui m’a accueilli au journal parlé de Radio Sénégal et a été mon maître de stage. Notre dernière rencontre physique a eu lieu à Ziguinchor, lorsque je dirigeais le pôle sud [de la RTS]’’, a témoigné Faye.



‘’Une très grosse perte (…) Une grande voix radiophonique nous quitte’’, a-t-il ajouté dans un message parvenu à l’APS.



A la RTS, Lamine Touré a pris sa retraite depuis quelques années.



Il sera inhumé lundi à Dakar, a-t-on appris d’un membre de sa famille.