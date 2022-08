CHAN 2022 (Q) : Sénégal et Mali prennent une option, la Côte d’Ivoire accrochée - adakar.com

CHAN 2022 (Q) : Sénégal et Mali prennent une option, la Côte d'Ivoire accrochée
Publié le lundi 29 aout 2022





Plusieurs matchs comptant pour le dernier tour aller des éliminatoires du CHAN 2022 étaient au programme samedi.



Dans le choc du jour, le Sénégal a pris une petite option sur la qualification en s’imposant à domicile contre la Guinée (1-0). Maleye Diagne (Diambars) a inscrit le seul but de la partie (58e).



Gros coup du Mali qui s’est imposé 2-1 à l’extérieur contre la Sierra Leone sur des buts d’Hamidou Sinayogo (25e) et d’Ousmane Kamssioko (48e). Mauvaise opération en revanche pour la Côte d’Ivoire, qui a buté sur le Burkina Faso à domicile (0-0). A signaler enfin la belle performance de Madagascar, vainqueur 1-0 du Botswana à l’extérieur.



Les matchs aller se poursuivent dimanche et lundi à travers le continent. Rendez-vous le week-end prochain pour le retour.



Le programme du 2e tour aller des éliminatoires du CHAN 2022

Samedi 27 août



Sierra Leone 1-2 Mali



Sénégal 1-0 Guinée



Côte d’Ivoire 0-0 Burkina Faso



Botswana 0-1 Madagascar



Malawi 1-1 Mozambique



Dimanche 28 août



Tanzanie – Ouganda



Angola – Afrique du Sud



Togo – Niger



Ghana – Nigeria



Centrafrique – Congo



Tchad – RD Congo



Guinée Equatoriale – Cameroun



Lundi 29 août



Guinée-Bissau – Mauritanie



Joués vendredi



Ethiopie 0-0 Rwanda



Djibouti 1-4 Soudan