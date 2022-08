Au Sénégal, une émission de téléréalité pour inciter les jeunes à travailler la terre - adakar.com

News Société Article Société Au Sénégal, une émission de téléréalité pour inciter les jeunes à travailler la terre Publié le lundi 29 aout 2022 | mediapart.fr

© aDakar.com par PMD

Inauguration de l`usine KMS3 et du Domaine agricole communautaire (DAC) de Keur Momar Sarr

La télévision publique sénégalaise diffuse une émission d’un nouveau genre, « Ferme Factory », qui vise à inciter et à aider les jeunes, confrontés au chômage, à se créer des emplois dans l’agriculture. Elle met sur la table la question cruciale de leur place dans le secteur agricole.



El Hadj Fall a un air ravi en montrant les piments qu’il vient de cueillir. Visiblement, la récolte de ce fruit très prisé sur les marchés sénégalais s’annonce bonne. À Tebbéne, village de la commune de Thieppe, dans le nord-ouest du Sénégal, l’hivernage, la saison des pluies, n’a pas encore commencé. Alors que l’océan Atlantique est à deux kilomètres, le sol sableux est sec, les chèvres qui pâturent dans cette zone aux allures de bout du monde n’ont plus que les feuilles des arbres et arbustes pour se nourrir. Malgré la rudesse des lieux, El Hadj Fall est dans son élément.