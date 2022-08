Le Sénégal, premier pays africain à obtenir les droits de la Coupe du monde 2022 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Le Sénégal, premier pays africain à obtenir les droits de la Coupe du monde 2022 Publié le lundi 29 aout 2022 | lexpressiondz.com

© Autre presse par DR

La Coupe du monde au Qatar 2022

Tweet

Au moment où certains peinent à acquérir les droits de la Coupe du monde, le Sénégal, l'un des cinq pays africains qualifiés pour le Mondial qatari, annonce l'acquisition des droits de diffusion sur l'ensemble du territoire sénégalais du Mondial Qatar 2022 prévu du 20 novembre au 18 décembre prochains. Ainsi, selon certaines sources, la chaîne togolaise New World TV a acquis les droits africains de la World Cup 2022 pour les revendre à 41 pays africains.

Les négociations sont déjà en cours pour voir si cette opération sera profitable à tous. Pour l'heure, c'est le Sénégal, à travers son radiodiffuseur public, RTS, qui a annoncé l'acquisition des droits de la Coupe du monde de football 2022. La Radio Télévision sénégalaise a annoncé qu'elle diffusera la totalité de la compétition, ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture après avoir signé un accord avec la chaîne togolaise, New World TV, détentrice des droits. Selon Nimonda Kolani, directeur de la chaîne togolaise, de tels accords prouvent l'engagement de New World TV à accompagner la démocratisation de la diffusion des grandes compétitions sportives en Afrique francophone. «New World se réjouit de cet accord au Sénégal, qui démontre notre volonté de démocratiser la diffusion des grandes compétitions de sport en Afrique sub-saharienne, comme nous le faisons dans les 41 pays pour lesquels nous avons acquis les droits». Alassane Cissé, avocat de la RTS, est revenu, sur le canal de la télévision sénégalaise, sur la procédure légale qui a permis à son client de pouvoir contracter en toute transparence. Il signale par ailleurs, qu'au moment de la signature du contrat souscrit, il y a eu une défection de la part d'un concurrent média électronique qui ne sait pas acquitté du paiement (700000000 F CFA) des droits de diffusion. La société New World TV s'est conformée à la loi, premièrement en les mettant en demeure de payer, laquelle mise en demeure est restée infructueuse à l'issue du délai accordé.

New World TV a procédé à la rupture pure et simple des relations de droit avec le media. New World TV a déjà vendu des droits au Congo et au Sénégal, mais jusque-là, aucune des parties n'a communiqué sur le prix, pour confirmer ou infirmer le fait qu'ils sont moins chers que lors des précédentes Coupes du monde. Cette information sera déterminante, même pour la FIFA qui a souvent rappelé qu'elle privilégie l'accessibilité des compétitions au plus grand nombre lors de l'attribution des droits de ses compétitions.

Les chaînes de télévisions africaines se sont toujours plaintes des coûts élevés des compétitions sportives internationales. Pour la région Mena, seule beIN Sports est détentrice des droits de la Coupe du monde. Et pour l'heure, aucune négociation n'est en cours pour vendre les droits qui seront sûrement demandés par les Tunisiens, les Marocains et surtout par le Ghana et le Cameroun.