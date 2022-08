Mont Blanc : Mohamed Tounkara, un Sénégalais en altitude - adakar.com

Mont Blanc : Mohamed Tounkara, un Sénégalais en altitude
Publié le lundi 29 aout 2022 | Jeune Afrique

© Autre presse par DR

Mohamed Tounkara, premier Sénégalais au sommet du Mont-Blanc: «La montagne m’a appris à être humble»

Repousser les limites et « suivre des rêves qui nous font peur ». C’est avec cette boussole que Mohamed Tounkara est devenu le premier Sénégalais à gravir le sommet du mont Blanc.



Le 19 juillet, un drapeau vert, jaune et rouge orné d’une étoile verte en son centre flottait au sommet de la plus haute montagne d’Europe occidentale. Brandissant fièrement l’emblème du Sénégal, Mohamed Tounkara pouvait savourer son exploit.



Un défi relevé seul



Après une préparation rigoureuse, cet ingénieur en informatique de 31 ans avait tordu le cou aux clichés qui assignent aux Africains subsahariens un destin sportif cantonné à l’athlétisme ou aux sports collectifs, à l’exclusion de toute activité se pratiquant sur la glace ou sur la neige.