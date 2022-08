ALERTE ! Pourquoi l’Ambassade de la France à Dakar ne respecte pas les Sénégalais ? - adakar.com

ALERTE ! Pourquoi l'Ambassade de la France à Dakar ne respecte pas les Sénégalais ? Publié le lundi 29 aout 2022 | senenews.com

© Primature par A.SECK

Le Premier ministre signe le livre de condoléances à l`Ambassade de France

Dakar, le 18 juillet 2016 - Le Premier ministre accompagné d`une très forte délégation, s`est rendu à l`Ambassade de la France au Sénégal pour signer le livre de condoléances, suite à l`attentat terroriste à Nice. Tweet

La France fait partie des pays Européens les plus puissants et beaucoup de pays Africains connaissent les raisons : Arnaque – Tromperie et croire surtout aux Africains des objets incompétents . Au Sénégal, nous avons remarqué que l’ambassade de la France basée à Dakar ne respecte pas les citoyens Sénégalais et je vous dis les pourquoi :



1. L’ambassade de la France à Dakar reçoit énormément de dossiers de demande de visa d’entrée à la France. Et chaque personne parmi les gens qui déposent paient 40 à 60 euros , environ 40.000f CFA. C’est-à-dire que dans le mois , ils peuvent récolter plusieurs argent . Et surtout on ne sait pas d’où vont ses frais .





2. Ils récupèrent les passeports des Sénégalais et le pire dans tout ça, ils prennent beaucoup de temps pour délivrer les passeports des citoyens . Des fois même , ils te disent qu’il y a un moyen rapide pour qu’on vous délivre votre passeport . Vous payez le service livraison mais malheureusement c’est encore le cas .



3. L’ambassade de la France au Sénégal refuse beaucoup de VISA aux Sénégalais qui ont des occupations dans leur pays et le pire dans tout ça, ils ne te donneront aucun motifs valable. En général même vous voyez des gens qui déposent un très bon dossier et ils rejettent en mentionnant leur phrase(08).