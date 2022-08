Dakar Dem Dikk : Les syndicalistes réclament la tête du Directeur général - adakar.com

© aDakar.com par PMD

Cérémonie de réception de bus de Dakar Dem Dikk

Dakar, le 20 juillet 2022 - la société nationale Dakar Dem Dikk a réceptionné, ce jeudi 20 juillet 2022,de nouveaux bus.

Les syndicats des travailleurs de la société de Dakar Dem Dikk ont fait face à la presse ce samedi au cours d’une assemblée générale à Pikine. Ces syndicalistes qui déplorent une dégradation de leurs conditions de travail, exigent une augmentation des salaires et le départ du directeur général.



» Nous réclamons à l’État une augmentation des salaires comme tous les agents de l’État. C’est une condition non négociable pour un retour à un climat social apaisé dans l’entreprise et une bonne exécution du service public de transport. Cette requête est l’une de nos revendications phares, nous sommes prêts à mener tous les combats légaux pour avoir une satisfaction « , a lâché le porte-parole du jour.

Les syndicats entendent faire pression sur la direction générale de Dakar Dem Dikk. Le mot d’ordre syndical est clair, s’opposer aux injustices, les heures supplémentaires non payées et le recrutement basé sur le clientélisme politique selon eux. » Certains agents de Dakar Dem Dikk font 44 heures et les 4 heures sont sous-évaluées et mal payées. Que Omar Boun Khatab Sylla cesse de s’inscrire dans des pratiques aux antipodes d’un bon manager où le dernier venu dans l’entreprise est mieux servi. Il a créé des frustrations et des blocages aux perceptives d’avancement des travailleurs dans les différentes directions « , martèle Alioune Badara Konaté, secrétaire général de l’Union démocratique des travailleurs de Dakar Dem Dikk.

Les syndicats affirment que les travailleurs de la boîte sont laissés en rade par l’État du Sénégal. D’ailleurs, ils réclament une inscription dans le programme des 100 000 logements. Enfin, appellent-ils le président de la République Macky Sall à limoger immédiatement le directeur général Oumar Boun Khatab Sylla.