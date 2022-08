ENSOA d’Agadez : la 14e promotion des Sous-Officiers d’Active prête à servir et défendre la patrie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique ENSOA d’Agadez : la 14e promotion des Sous-Officiers d’Active prête à servir et défendre la patrie Publié le dimanche 28 aout 2022 | actuniger.com

© aDakar.com par DF

4 avril - Le chef de l`État préside le défilé civil et militaire

Dakar, le 04 avril 2016 - Le Sénégal a célébré, aujourd`hui, le 56eme anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le chef de l`État a présidé un défilé civil et militaire durant lequel l`Armée nationale a exposé son armement nouvellement acquis. Tweet

Baptisée « Colonel Aboubacar Algoumarett », la 14 ème promotion des Sous-Officiers d'Active de l’Ecole nationale de sous-officiers d’active (ENSOA) a effectué sa sortie de fin de formation après deux années d’initiation, ce jeudi 25 Août 2022 à Agadez. Cette promotion de deux cents (200) Élèves est composée de Sous-Officiers originaires du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Tchad et du Togo.



La cérémonie de remise de galons à la 14ème promotion sortante des Elèves Sous-Officiers d’Active s’est déroulée à l'École Nationale des Sous-Officiers d'Active (ENSOA) d'Agadez en presence du ministre de la défense nationale Alkassoum INDATTOU, du Général de Division, Chef d'Etat Major des Armées, Salifou Mody, des responsables des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et de plusieurs autres invités.



Après la remise des galons aux recipiendaires, les 200 sous-officiers ont prêté serment devant le Ministre de la Défense Nationale Alkassoum INDATTOU avant de lui présenter son premier salut.



A cette occasion, le Commandant de l'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active (ENSOA), le Lieutenant- Colonel Habibou, a rappelé aux récipiendaires, les nombreuses tâches et obligations qui les attendent. Leurs Pays respectifs comptent sur eux selon le garant de leur formation. C'est pourquoi, il leur a précisé que les populations les regardent avec amour et fierté. Ils ne doivent donc en aucune manière les décevoir. Ils sont donc appelés à donner le meilleur dans une carrière qu'ils commencent avec turbulences au vu de la situation sécuritaire du Niger et de la sous-région. Il a également notifié qu'ils doivent adopter un comportement juste et exemplaire envers leurs subordonnées. Il attend alors les échos positifs de leurs prestations sur le terrain pour avoir la satisfaction d'un devoir accompli a t'il conclut.



Dans son adresse, le Ministre de la Défense Nationale Alkassoum INDATTOU a transmis au Commandant de l'ENSOA et à l'ensemble du personnel d'encadrement et de soutien, les félicitations de SEM Mohamed BAZOUM, Président de la République, Chef de l'Etat, Chef Suprême des Armées pour l'investissement et l'enthousiasme dont ils font montre dans la formation des Sous-Officiers des Forces Armées Nigériennes.



Il a également prodigué des conseils à cette promotion qui sera bientôt déployée sur les différents théâtres d'opérations. Selon le Ministre, dans l'exercice de leurs fonctions, ils auront la responsabilité de la réussite ou de l'échec de la mission. Compétence et discipline doivent guider leurs actions.



Ces Élèves Sous-Officiers d'Active ont suivi pendant deux ans des formations physiques, intellectuelles, techniques et tactiques. C'est ainsi qu'ils ont été soumis aux exercices physiques intenses, instruits aux techniques de tir au combat, formés à l'exercice du commandement et initiés au droit international humanitaire. Des formations qui les rendent aptes à défendre leur patrie.