CHAN 2022 : les coachs du Sénégal et de la Guinée croient tous les deux à la qualification Publié le dimanche 28 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Éliminatoires CAN 2018 - Le Sénégal bat la Guinée 3-1

Dakar, le 16 août 2017 - Les Lions locaux du Sénégal ont battu ceux de la Guinée en match qualificatif pour le Chan 2018. Me match retour est prévu dans une semaine à Conakry. Tweet

Le Sénégal et la Guinée continuent de croire à la qualification à la phase finale du prochain Championnat d’Afrique des nations, ont assuré leurs entraîneurs (CHAN), Pape Thiaw et Lappé Bangoura, lors de la conférence de presse à l’issue de la match aller du dernier tour qualificatif au CHAN, qui s’est soldée par la victoire (1-0) des Lions locaux devant le Sily.



‘’Nous avons gagné par 1-0. Même si c’est une courte, on vient de prendre une option et même si on avait perdu, on aurait encore eu une possibilité avec la manche retour à jouer à Bamako’’, a réagi le technicien sénégalais en conférence de presse.



Certes, c’était un ‘’match difficile’’, mais cela n’a guère surpris l’équipe nationale locale, a ajouté l’ancien attaquant des Lions. Il a affirmé que son équipe, qui a marqué le but victorieux en début de deuxième période, s’y attendait du fait qu’il s’agissait d’’’un derby zonal’’.



‘’Le plus important est la qualification et nous sommes heureux d’avoir gagné devant notre public’’, a poursuivi Pape Thiaw. Il dit s’attendre à une rencontre encore plus relevée lors du retour prévu le 2 septembre à Bamako (Guinée) à cause de la non homologation des stades guinéens.



La Guinée, qui a eu des occasions franches lors de cette manche aller, sera difficile à manœuvrer, a admis le technicien sénégalais.

Du côté guinéen, le coach Lappé Bangoura rappelle que ‘’l’adversaire a monopolisé le jeu à partir de la 20-ème minute de jeu, parce qu’ayant plus de compétition dans les jambes’’.



‘’Nous avons eu des occasions de but, mais sur l’ensemble de la partie, nous avons manqué de rythme, au contraire de l’adversaire qui a eu une bien meilleure préparation’’, a reconnu le technicien guinéen.



‘’On a perdu sur des détails, il faut aller se préparer pour gagner la manche retour, puisque l’objectif est la qualification au CHAN 2022’’, a-t-il par ailleurs ajouté.