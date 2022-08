CHAN 2022 : les Locaux invités à s’armer d’un mental de fer pour aller chercher la qualification - adakar.com

CHAN 2022 : les Locaux invités à s'armer d'un mental de fer pour aller chercher la qualification Publié le dimanche 28 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a demandé aux joueurs de l’équipe nationale locale de s’armer d’un ‘’mental de fer’’, pour aller chercher la qualification en phase finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2022 après leur victoire, 1-0, aux dépens de la Guinée, samedi lors de la manche aller.



‘’Au-delà des dispositifs technico-tactiques, il y a un mental fort qui doit nous porter’’, a dit le président de la FSF. Il estime que c’est cet état d’esprit qui a porté l’équipe nationale A à la victoire à la CAN, en février dernier.



Et les joueurs locaux qui ont reconnu que rien n’est encore gagné, doivent s’armer de ce mental lors de la manche retour pour aller chercher la qualification au prochain CHAN, a-t-il exhorté.



Il faut aller chercher la qualification à Bamako (Mali) et poursuivre avec ce même état d’esprit qui anime nos sélections depuis quelque temps, a poursuivi le président Senghor.



‘’Cette dynamique a été présente dans les petites catégories et en football féminin et nous attendons de la voir aussi dans l’équipe locale qui ne doit pas être en reste dans ce rayonnement’’, a-t-il ajouté.