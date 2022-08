Forum de la Ticad: en Afrique, le Japon cherche à s’implanter dans la santé ou les énergies vertes - adakar.com

News Afrique Article Afrique Forum de la Ticad: en Afrique, le Japon cherche à s’implanter dans la santé ou les énergies vertes Publié le dimanche 28 aout 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Forum de la Ticad: en Afrique, le Japon cherche à s`implanter dans la santé ou les énergies vertes

Au premier jour du huitième forum japonais et africain sur le développement en Afrique (Ticad), le gouvernement japonais a annoncé samedi 27 août à Tunis la signature de plusieurs conventions, une aide de 30 milliards de dollars sur trois ans pour des projets de financement en Afrique et 100 millions de dollars pour la protection sociale en Tunisie face à la réponse contre le Covid-19.



Avec notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise



Pour Hedi Ben Abbes, président de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise, cette nouvelle édition de la Ticad (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique) vise à implanter le Japon dans de nouveaux pays en Afrique et dans le secteur privé.