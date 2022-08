l’Actualité Politique domine l’édition des quotidiens - adakar.com

Dakar, 26 août (APS) – Les quotidiens se sont surtout intéressés aux sujets politiques pour leur édition de ce vendredi.



Selon Vox Populi, des partis politiques dits de gauche ont procédé à l’évaluation des résultats des dernières élections législatives, au terme desquelles la majorité présidentielle, dont ils sont membres, s’est retrouvée avec une très courte majorité.



‘’Comment en sommes-nous arrivés à cette perte de terrain de la majorité et à ces avancées indéniables de l’opposition ?’’ se sont interrogés les leaders de la Confédération pour la démocratie et le socialisme (CDS).



La CDS, constituée d’AJ/PADS-A, de la LD, de l’UDF/Mbooloo Mi et d’autres partis politiques, argue que ‘’le bilan du président Macky Sall est, pourtant, incontestablement positif’’.



‘’Beaucoup de nos députés nous ont informés qu’ils ont été approchés par le pouvoir (…) On leur propose de rejoindre le pouvoir, d’être reçus par tel ou tel autre responsable politique (…) Mais nous restons sereins parce que nous avons affaire à des ‘gor’ (des gens dignes)’’, a répondu à L’Observateur le secrétaire général national adjoint des élus locaux du PDS, Lamine Thiam.



Le nouveau parlementaire précise par ailleurs que le PDS ne se préoccupe pas des ‘’retrouvailles de la famille libérale’’.



Sud Quotidien s’est entretenu avec un spécialiste de la gouvernance et du marketing des territoires, Boubacar Bertrand Baldé, qui estime que ‘’notre politique de décentralisation est encore très inefficace’’. ‘’Il faut plus d’autonomie financière des collectivités’’, conseille M. Baldé aux autorités sénégalaises.



‘’D’Abdoulaye Wade à Macky Sall, où est passée la justice ?’’ se demande Tribune. ‘’Six ans après que la Cour de répression de l’enrichissement illicite a condamné Karim Wade et Tahibou Ndiaye, c’est le flou total sur le sort des autres dignitaires de l’ancien régime présumés détenir des biens mal acquis’’, écrit le même journal, jugeant ‘’surprenant’’ que certains d’entre eux aient été nommés à des postes à responsabilités par Macky Sall.



EnQuête évoque le ‘’parcours du combattant’’ que doivent faire les nouveaux députés. Certains d’entre eux annoncent des propositions de loi, ‘’mais les choses ne seront pas simples’’ à cause des ‘’obstacles qui entravent l’initiative parlementaire’’, signale EnQuête.



‘’Nous avons de véritables entrepreneurs politiques, qui investissent dans le champ politique, se rendent visibles et font monter les enchères. Et quand ils ont l’opportunité de bien vendre à bon prix, ils vendent’’, a dit à L’info l’opposant et ancien ministre Mamadou Ndoye en parlant des leaders politiques faisant la navette entre le pouvoir et l’opposition, selon leurs propres intérêts.



Kritik’ prédit un ‘’conflit de générations et de styles à l’Assemblée nationale’’, où vont se rencontrer, à partir du 12 septembre, ‘’de jeunes loups [et] de vieux renards’’.



‘’Une nouvelle génération de politiciens constituée de jeunes loups aux dents longues ira à l’assaut des profils classiques, habitués du pouvoir et rompus aux arcanes parlementaires’’, note-t-il.



Les ‘’travaux d’Hercule’’ de Macky Sall



Le bilan partiel de la présidence sénégalaise de l’Union africaine (UA) fait la une de Bés Bi Le Jour, de L’As et du journal Le Quotidien. Il a été présenté aux journalistes par la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall.



‘’Après le Mali, le président Sall [est] annoncé en Guinée et au Burkina Faso’’, lit-on dans Bés Bi Le Jour, selon lequel Macky Sall va défendre, auprès des dirigeants de ces pays, la candidature de l’Afrique à un siège au Conseil de sécurité des Nations unies.



Le Quotidien évoque les ‘’travaux d’Hercule’’ du président sénégalais, qui dirige l’UA depuis le début de l’année, pour une durée d’un an. ‘’Dans un continent où tout est prioritaire, le président Macky Sall (…) s’est attelé à résoudre de vieilles querelles en latence, tout en s’attaquant à de nouvelles urgences. Comme Hercule et ses douze travaux’’, écrit Le Quotidien.





‘’Aïssata Tall Sall expose les exploits diplomatiques de Macky Sall’’, titre L’As.





‘’Les prochaines étapes du vaste chantier du président de l’UA : la souveraineté énergétique, la création d’une agence de notation africaine…’’ lit-on dans le journal.





L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye dit douter des statistiques du ministère de l’Agriculture sur la production agricole. ‘’Le paradoxe sénégalais. Les ministres de l’Agriculture qui se succèdent annoncent régulièrement des productions record de céréales (…) Pourtant, les prix des denrées alimentaires, même ceux des denrées produites localement, ne font qu’augmenter (…) Ce qui fait dire à Abdoul Mbaye que les statistiques annoncées ne sont pas conformes à des réalités de production’’, écrit WalfQuotidien.



Le journal Libération est préoccupé par la ‘’flambée inquiétante’’ des prix du ciment. ‘’Tout est cher dans ce pays. Les temps sont vraiment durs’’, s’alarme un maçon interrogé par le journal.



De 63.000, voire 65.000 francs CFA, le prix de la tonne de ciment est passé à 68.000, voire 70.000, selon Libération.



