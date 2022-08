l’ofor a réalisé 6149 branchements depuis sa création (directeur) - adakar.com

l'ofor a réalisé 6149 branchements depuis sa création (directeur) Publié le samedi 27 aout 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Distribution de l'eau pendant le Magal : L'Ofor mise sur les postes avancés et les citernes

Saint-Louis, 26 août (APS) – Au total, 6149 branchements ont été réalisés par l’Office national des forages ruraux (OFOR) depuis sa création en 2014, a déclaré vendredi, à Saint-Louis (nord), son Directeur général, Alpha Bayla Gaye.



"Parmi ces branchements réalisés, 4218 sont des branchements sociaux’’, a-t-il précisé à l’issue de la mise en place du Comité local de suivi des délégations de services publics de l’eau.



Cette rencontre entre dans le cadre de la troisième phase du Programme d’appui aux initiatives des Collectivités locales pour l’hydraulique et l’assainissement (AICHA).



Selon lui, l’OFOR qui est un établissement public à caractère industriel et commercial a été créée pour professionnaliser la gestion du service d’eau potable en milieu rural.



M. Gaye a aussi loué les efforts de l’OFOR pour l’amélioration de la gouvernance des services de l’eau à l’ère des Délégations de services publics (DSP).



Pour sa part, Modou Mamoune Diop, l’adjoint au gouverneur, chargé du développement, a rappelé que le programme AICHA est destiné à accompagner les collectivités territoriales dans les domaines de l’hydraulique et de l’assainissement dans la vallée du fleuve Sénégal.



A travers ce programme, a-t-il expliqué, l’Etat du Sénégal cherche ainsi à résoudre les problèmes pour l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.



