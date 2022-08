Macky Sall à Tunis pour la 8e édition du Sommet de la TICAD - adakar.com

Le président Sall a quitté Dakar pour Tunis

Dakar, le 26 août 2022 - Le président de la République a quitté Dakar, ce vendredi 26 août 2022, pour un séjour en Tunisie où il doit prendre part à la 8ème édition de la TICAD. Tweet

Le président de la République, Macky Sall a quitté, ce vendredi 26 août 2022, en fin de matinée, Dakar à destination de Tunis, la capitale de la Tunisie.



Le chef de l’État a été salué à son départ de l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar par plusieurs membres du gouvernement dont le ministre des Forces armées, Me Sidiki Kaba.



À Tunis, le président Macky Sall va prendre part du samedi 27 au dimanche 28 août 2022, à la 8ème édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD).



Pour cette 8e édition, la TICAD va aborder trois thématiques majeures dont la transformation de l’Afrique en une région à la croissance vigoureuse en tirant parti de la résolution des problèmes sociaux pour en faire des opportunités de développement. Les deux autres thématiques adossées à la première sont articulées sur d’une part sur comment "réaliser une société résiliente et durable" et d’autre part comment "réaliser une paix et une stabilité durables."



"En marge du sommet de la TICAD, le Président de la République rencontrera des acteurs du secteur privé Japonais et Africains", indique la Présidence sénégalaise dans une note.



Le chef de l’État Macky Sall fera son retour au Sénégal le lundi 29 août 2022, apprend-on.



