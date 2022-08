Inondations à Touba : Des camions déployés pour soulager les populations en vue du Magal - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Inondations à Touba : Des camions déployés pour soulager les populations en vue du Magal Publié le vendredi 26 aout 2022 | senenews.com

© Autre presse

Inondations

Tweet

La Direction chargée de la gestion et de la prévention des inondations s’est engagée à déployer une vingtaine de camions hydrocureurs dans le cadre de la gestion des inondations à Touba 10 jours avant et 25 jours après le Grand Magal, a annoncé le Gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall.



‘’La Direction chargée de la gestion et de la prévention des inondations a pris la décision mercredi lors d’une réunion de coordination tenue à Touba, de mettre à notre disposition une vingtaine de camions hydrocureurs pour une durée de 10 jours avant et 25 jours après le Magal’’, a-t-il indiqué.



S’exprimant lors d’un entretien accordé à l’APS, il a précisé que ces camions hydrocureurs allaient s’ajouter aux 18 autres déjà mobilisés dans la ville sainte dans le cadre du plan d’Organisation des secours (ORSEC).



Selon lui, ce plan a permis la la mise en place d’un dispositif normal doté de stations fonctionnelles de pompage dans la cité religieuse. ‘’Toujours dans le cadre de la gestion des inondations en vue du Grand Magal, le ministère de l’Intérieur va mettre en place un dispositif associé à des ouvrages d’assainissement fonctionnels et le dispositif de pompage mis en place par les sapeurs-pompiers’’, a-t-il fait savoir.



‘’C’est l’ensemble de ces stratégies qui nous permettront de venir à bout des inondations dans la ville de Touba d’ici au Magal et après ’’, a ajouté le Gouverneur de Diourbel. L’édition 2022 du Magal de Touba est prévue vers le 15 septembre prochain.