Nomination DG DER : le décret de Macky déchiré, le choix de Mareme Faye Sall entériné Publié le vendredi 26 aout 2022

L’affaire est passée inaperçue puisqu’elle vient seulement de parvenir à nos oreilles. On apprend en effet qu’au lendemain du limogeage d’Amadou Sarr de la tête de la Der (Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes), le président de la République avait appelé un responsable de l’Apr, un certain D. Souaré, pour lui annoncer son intention de le nommer à la tête de cette structure à milliards.



Heureux, notre homme était rentré chez lui tout en attendant impatiemment son décret de nomination. Lequel avait été préparé effectivement.



Hélas, la Première dame a eu vent de cette nomination et y a opposé son veto au motif qu’elle n’a pas été consultée pour cette décision ! Mieux, a-t-elle fait valoir, du moins selon les mauvaises langues, elle avait sa propre candidate en la personne de la directrice générale du Fonds de promotion professionnelle et technique 3FPT) qui gérait moins de milliards que le boss de la Der.



Epilogue de l’histoire, le décret de nomination du pauvre D. Souaré a été « déchiré » et un autre nommant la bienheureuse Mame Aby Sèye, c’est-à-dire la protégée de la Première dame, a la tête de la Der signé. Question à la suite de cet épisode : où se trouve, selon vous, le véritable centre de décision du pouvoir apériste ?