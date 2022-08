Evasion de Pape Mamadou Seck du Pavillon spécial : Ce que révèle l’enquête - adakar.com

Pape Mamadou Seck a été rattrapé !

Nous en savons un peu plus sur l’évasion de Pape Mamadou Seck du Pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 juillet dernier.



L’administration pénitentiaire parlait d’une évasion spectaculaire de Seck. Il n’en est rien ! D’après Les Echos, l’enquête mène vers une négligence des matons.



En effet, il s’agit d’une simple évasion. Pape Mamadou Seck a profité d’un moment d’inattention d’un de surveillants pour ouvrir la porte et s’évader, rapporte l’enquête de la police.



Et c’est tout ! Il n’y a rien d’extraordinaire dans l’évasion de ce membre supposé de la « force spéciale ».



Les matons ont scié les fenêtres du barreau pour masquer leurs erreurs

Les barreaux sciés, semble-t-il, ce n’était que pour masquer les erreurs des matons et faire croire que le détenu à jouer à Michael Scofield.



Pape Mamadou Seck a confirmé être passé par le portail de l’hôpital Aristide Le Dantec, profitant d’un moment d’inattention de ses gardes. Il précise que ces derniers étaient autour du thé après qu’ils l’ont déposé à l’infirmerie du Pavillon spécial.



Le militant de Pastef assure avoir longtemps erré dans la cour de l’hôpital avant de sortir par la porte principale et marcher jusqu’au marché Sandaga d’où il a pris un taxi pour effectuer une escale chez lui à Guédiawaye avant de se rendre dans sa cachette à Darou Karim.



Il sera retrouvé quinze jours plus tard dans cette localité située près de Mbacké après une quinzaine de jours de cavale.



Les matons risquent des sanctions pénales. Des sanctions administratives sont déjà infligés aux surveillants, notamment un arrêt de rigueur dans le travail.