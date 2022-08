Karim Wade prépare son retour à Dakar, il a appelé…. - adakar.com

Karim Wade prépare son retour à Dakar, il a appelé…. Publié le vendredi 26 aout 2022

Après le message du pape du Sopi pour le redéploiement des militants au niveau des bases et la reprise de la vente des cartes, c’est au tour de Karim Wade de sortir de son silence en appelant les députés de la coalition Wallu Sénégal et en les galvanisant. L’objectif est de les inviter à préparer son retour qui est imminent.



Après l’annonce de sa candidature à Touba pour la Présidentielle de 2024, il reste à baliser le terrain pour Karim Wade qui rassure ses camarades du PDS depuis Doha. En effet, l’ancien ministre d’État, de la coopération et des transports sous le régime d’Abdoulaye Wade a demandé aux parlementaires qui étaient en visite chez les familles religieuses, d’animer leurs bases en perspective de la prochaine échéance électorale. « Il faut se préparer pour mon retour », a rassuré Wade-fils.



Karim Wade invite également les députés élus de Wallu à faire une très bonne législature au service des Sénégalais en les encourageant sur les efforts pour la sauvegarde des acquis du parti. D’après Nafi Diallo, députée élue, Karim Wade s’est d’ailleurs exprimé en bon wolof et promet aux députés de la coalition Wallu Sénégal d’être à leurs côtés en permanence pour engager les prochaines échéances électorales.