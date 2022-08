Sonatel : les travailleurs vent debout contre la direction - adakar.com

Sonatel : les travailleurs vent debout contre la direction Publié le vendredi 26 aout 2022

© Autre presse

La Sonatel va lancer la commercialisation de la 4G au mois de juillet

Mécontentement en interne, direction fragilisée, Sonatel et ses travailleurs sont dans la tourmente. C’est la guerre totale et les consommateurs risquent d’en pâtir dans les jours à venir.



Dans une note interne, l’intersyndicale des travailleurs de la Sonatel rappelle que «depuis trois mois», elle tente «de mener des discussions avec la direction générale portant sur trois points : l’application du décret 1412-2009 portant protection des travailleurs temporaires ; l’arrêt du déploiement des projets d’externalisation, notamment le ‘Run Omea’ ; l’octroi d’une prime exceptionnelle à l’ensemble du personnel du groupe Sonatel».



Elle informe qu’«en dépit de multiples relances, la direction générale a continué à verser dans le dilatoire comme à l’accoutumée et en totale contradiction avec l’esprit du Comité de dialogue social». «Face à cette forfaiture», les travailleurs de la Sonatel ont décidé d’intensifier la lutte. Dans ce sens, ils annoncent «des AG (Assemblée générale) sectorielles d’information et une journée de port de brassard rouge au niveau de tous les édifices du pays ainsi que dans les filiales».



Parallèlement à ces actions, ils ont décidé de boycotter «l’ensemble des rencontres ne traitant pas des demandes actuelles». La direction des ressources humaines a été informée de cette action, souligne-t-on dans la note.



Ce n’est pas tout. «L’intersyndicale a déposé un recours au niveau de la Direction du travail qui dépêchera une délégation d’inspecteurs du travail au sein de la Sonatel afin de prendre compte de la situation avec, à terme, une possibilité de notification d’un préavis de grève», informent les travailleurs de la société de téléphonie.