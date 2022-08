Football : Karim Benzema élu meilleur Joueur de l’année de l’UEFA - adakar.com

News Sport Article Sport Football : Karim Benzema élu meilleur Joueur de l’année de l’UEFA Publié le vendredi 26 aout 2022 | afrique-sur7.ci

Football : Karim Benzema élu meilleur Joueur de l`année de l`UEFA

Le Ballon d'Or se rapproche inéluctablément de Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid et de la France a remporté le titre de Joueur de l'année de l'UEFA 2021-2022.



Karim Benzema va-t-il réaliser le doublé avec le Ballon d'Or ?



Le résultat a été annoncé aujourd’hui à l’occasion du tirage au sort de la phase de groupe de l’UEFA Champions League 2022-2023, qui s’est déroulé au Centre des congrès Haliç, à Istanbul, en Turquie. Benzema devient le deuxième joueur français à remporter ce titre après Franck Ribéry, lauréat en 2013.



Le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions succède ainsi à Jorginho, vainqueur en 2021, et devient ainsi le troisième joueur de la Casa Blanca à inscrire son nom sur ce trophée après Cristiano Ronaldo (2014, 2016, 2017) et Luka Modric (2018).