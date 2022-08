Mairie de Dakar et Assemblée nationale : Barthélemy Dias sollicite des prières auprès de Serigne Mountakha - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mairie de Dakar et Assemblée nationale : Barthélemy Dias sollicite des prières auprès de Serigne Mountakha Publié le vendredi 26 aout 2022 | seneweb.com

© aDakar.com par BL

Le maire de Dakar reçu par le Khalife général des Mourides

Touba, le 25 août 2022 - Le maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias, a été reçu par le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. L`édile de Dakar était à la tête d`une forte délégation. Tweet

Le député maire de Dakar a effectué une visite de courtoisie à Touba, à quelques jours du grand Magal. Barthélemy Dias a été reçu par Serigne Mountakha, ce jeudi, à Darou Tanzyl, a appris Seneweb. L'hôte du guide religieux en a profité pour solliciter des prières pour la réussite de sa mission à la tête de la ville de Dakar et à l'Assemblée nationale.



"J'ai eu le plaisir, ce jour, de rendre visite au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, à Touba. J'ai sollicité des prières, tout d'abord, pour la réussite de ma mission à la tête de la ville de Dakar, mais également pour celle qui m'est assignée à l'Assemblée nationale. J'ai aussi demandé au vénéré guide de prier pour que cette Assemblée soit le reflet de toutes les aspirations du peuple sénégalais, que le Sénégal soit rempli de paix et de prospérité.



"En retour, j'ai aussi prié pour que le Bon Dieu lui accorde une santé de fer et une longue vie. Amen !

QUE DIEU BÉNISSE ABONDAMMENT NOTRE CHER SÉNÉGAL. Amen !"

Ensemble, marchons vers "L'ESSENTIEL", lit-on dans le document écrit par l'hôte de Touba.