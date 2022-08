Calendrier – matches amicaux : le Sénégal contre la Bolivie et l’Iran fin septembre - adakar.com

Calendrier – matches amicaux : le Sénégal contre la Bolivie et l'Iran fin septembre
Publié le vendredi 26 aout 2022 | africatopsports.com

Dakar, le 7 juin 2022 - Les Lions de la Téranga se sont imposés, 1-0, face au Rwanda, au stade Me Abdoulaye Wade, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Les 24 et 27 septembre prochain, le Sénégal disputera deux matches amicaux face à la Bolivie et l’Iran.



Les nations africaines ne chaumeront pas durant la fenêtre FIFA de septembre 2022. Après le Cameroun qui sera opposé à l’Ouzbékistan et la Corée du Sud, c’est au tour du Sénégal de prendre rendez-vous avec la Bolivie et l’Iran, pour deux matches amicaux internationaux.



En effet le Sénégal sera face à la Bolivie le 24 septembre prochain pour un match amical, annonce ce jeudi la Fédération Bolivienne de Football sur son compte Twitter. La rencontre se jouera en Autriche. Trois jours plus tard c’est-à-dire le 27 septembre, les Lions de la Teranga, champions d’Afrique en titre, seront opposés à l’Iran, toujours sur les terres autrichiennes.



A noter que ces matches font office de préparation de la Coupe du Monde 2022 prévue du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Les sénégalais sont sur une bonne dynamique avec notamment deux victoires en deux matches face au Rwanda (0-1) et au Bénin (3-1), comptant pour les éliminatoires de la prochaine CAN.