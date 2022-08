Sénégal : Macky Sall, Abdoulaye Wade et les autres… La « grande famille libérale » peut-elle se reformer ? - adakar.com

Publié le vendredi 26 aout 2022 | Jeune Afrique

© Présidence par LM

Abdoulaye Wade reçu au palais de la République par le Président Macky Sall

Samedi 12 octobre 2019. Dakar. L`ancien président Abdoulaye Wade a été reçu, ce samedi, avec tous les honneurs, au palais de la République par le chef de l`État Macky Sall. Les deux hommes ont eu un long entretien.

Avec le récent ralliement de Pape Diop à sa majorité, Macky Sall continue son lent travail de rabibochage avec ses anciens partenaires libéraux. Seuls l’ancien président et son fils, Karim Wade, résistent encore.



Pour sa première – et unique – apparition publique depuis son retour au Sénégal, le 30 juillet dernier, Abdoulaye Wade a choisi de rester silencieux. L’ancien président a voté dans son bureau de vote du Point E, le lendemain de son arrivée à Dakar. Accompagné de certains alliés et membres de son parti, le patriarche a accompli son devoir sans répondre aux sollicitations de la presse.



Ces dernières semaines, il semblait vouloir se faire oublier. « Il va rester au Sénégal encore un certain temps, prédisait toutefois l’un de ses proches. Ce serait trop bête de partir maintenant, alors que les choses deviennent intéressantes. » De fait, dès le 21 août, « Gorgui » a vite refait parler de lui, sans même avoir à sortir de son domicile. Il a mandaté plusieurs de ses proches pour rencontrer le khalife général des Mourides dans la ville sainte de Touba. Venus recueillir les bénédictions du descendant de Cheikh Ahmadou Bamba, les émissaires étaient également venus porter un message : l’annonce de la déclaration de candidature de Karim Wade.