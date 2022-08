7 TV - Mamadou Goumbala et ses mensonges : la journaliste Maimouna Ndour Faye va porter plainte pour diffamation (déclaration) - adakar.com

7 TV - Mamadou Goumbala et ses mensonges : la journaliste Maimouna Ndour Faye va porter plainte pour diffamation (déclaration) Publié le jeudi 25 aout 2022

Maïmouna Ndour Faye annonce une plainte contre Mamadou Goumbala

« Répondant à une question relative à son instabilité en politique, Mamadou Goumbala m’a lancé « Yaw amga nietti djeukeur, j’ai fait mes investigations ». Ceci est un gros mensonge et même si c’était le cas je n’ai pas à en rougir. Interpellé sur ses propos à la fin de l’émission, Goumbala a dit avoir eu recours à cette pirouette pour se défendre. Je n’ai pas jugé utile de répliquer, je ne me sentais nullement concernée (Je ne personnalise jamais les débats). Je ne pensais pas que les gens prendraient ses propos au serieux.



Goumbala a été tout simplement lâche. Il n’a pas hésité à user de propos pour se tirer d’affaire. Cela fait 4 ans qu’il me sollicite pour passer dans mon émission (L’Invite de MNF). Il m’en a même voulu et l’a dit hier devant témoins. J’avais raison d’ignorer ses multiples et incessantes relances. Damako diokh Thieur, mais il m’a démontré qu’il ne méritait nullement mon respect. Il a tenu des propos mensongers et diffamatoires à mon encontre, il devra s’en expliquer inchallah ».



Maimouna Ndour Faye