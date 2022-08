Gabrielle Kane à Ndeye Saly Diop Dieng : « Un ministre ne devrait pas mentir… » - adakar.com

Gabrielle Kane à Ndeye Saly Diop Dieng : « Un ministre ne devrait pas mentir… » Publié le jeudi 25 aout 2022

© Autre presse par DR

Affaire contre Gabrielle Kane: Kalidou Diallo placé sous mandat de dépôt

Après la sortie du ministre de la Femme recadrant Gabrielle Kane, celle-ci n’a pas tardé à réagir. Et elle n’y est pas allée de main morte. Extraits.



« Je réitère et réaffirme mon propos, vous avez bien tenu cette phrase. Madame DÈME votre directrice qui m'a appelé de votre part la semaine dernière le sait.



Un ministre ne devrait pas mentir...



Vous mentez Madame la Ministre autant sur la cas de Adji SARR que sur le cas de la victime supposé de Sitor NDOUR.



Vous avez peur en ce moment d'où vos 200.000fcfa remis à la maman de la petite hier ?



Notre conférence de presse commune avec les différentes parties prenantes saura éclairer la lanterne des Sénégalais.



Honte à vous !



Honte à votre posture anti-republicaine !



Honte à ce que vous faites de cette république et aux femmes de ce pays ! »