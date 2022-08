Affaire Adji Sarr - Ndèye Saly Diop Dieng sur la sortie de Gabrielle Kane: “Ce propos est une contrevérité“ - adakar.com

Affaire Adji SARR, Ndeye Saly Diop DIENG, Ministre en charge de la Femme

précise et réaffirme son soutien.



Madame Gabrielle Kane dans le quotidien Source A du 23 août 2022 m'a prêté un propos, je

cite « quand je suis allée voir le Ministre de la Femme pour lui demander de nous aider parce

que je prends en charge entièrement Adji SARR, je peux vous montrer les factures, elle m'a

dit Gabrielle, je ne peux pas me mêler de ça, j'ai un mari et des enfants. »



Je tiens à préciser que ce propos est une contrevérité car lors de notre rencontre jamais cette phrase n'a été prononcée.



Au contraire, en ma qualité de Ministre ayant en charge la protection des droits des femmes,

je reste accessible pour écouter et prendre en charge, dans la mesure du possible, les

préoccupations de toutes femmes sans exclusive.



Personnellement, c'est un sacerdoce, pour moi de porter le plaidoyer de la promotion des

conditions de vie des femmes. Ainsi, je n'ai jamais, dans ma vie professionnelle ou militante,

fui devant mes responsabilités par manque de courage ou de loyauté.



Par ailleurs, il est important de rappeler que l'Etat du Sénégal à travers ses démembrements

assure parfaitement son rôle régalien au service de la nation.



Dans ce cadre, Madame Adji SARR bénéficie également de la protection des pouvoirs publics

compétents pour assurer sa sécurité et son intégrité physique contre des menaces dont elle

ferait l'objet.



Du reste, la justice suit son cours pour élucider cette affaire. En attendant, les parties doivent garder la sérénité et coopérer avec la justice pour la manifestation de la vérité.



Enfin, je demeure plus que jamais déterminée à œuvrer contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants. Et Madame Adji SARR peut compter entièrement sur mon soutien constant.



Fait à Dakar, le 24 août 2022



Madame Ndèye Sally DIOP DIENG



Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants