Hôpital Tivaouane : La sage-femme et l'aide-infirmière libres Publié le jeudi 25 aout 2022

Du nouveau de l’affaire de l’incendie qui avait ravagé le service de néonatalogie de l’Hôpital de Tivaouane Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. La sage-femme, Awa Diop et l’aide-infirmière, Coumba Mbodji ont bénéficié d’une liberté provisoire.

La sage-femme Awa Diop et l’infirmière d’Etat Coumba Mbodji mises en cause dans l’affaire dite de la mort des onze bébés à l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane ont bénéficié d’une liberté provisoire. En revanche, Fodé Dione, le chef de division maintenance, est, pour sa part, maintenu en détention. Cet incendie avait causé la mort de 11 nouveaux nés au niveau du service de néonatalogie de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Par la suite, le ministre de la santé d’alors en l’occurrence Abdoulaye Diouf Sarr a été limogé.



Pour rappel, depuis quelques jours, le personnel de santé de l’hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane observait une grève illimitée pour exiger la libération de leurs collègues.