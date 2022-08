« Sale temps pour la santé au Sénégal… » (Par Guy Marius Sagna) - adakar.com

« Sale temps pour la santé au Sénégal… » (Par Guy Marius Sagna) Publié le jeudi 25 aout 2022

Guy Marius Sagna, activiste

Guy Marius Sagna, activiste

L’État doit 8 mois d’arriérés de motivation aux travailleurs du Centre de traitement épidémiologique (Cte) de l’hôpital de Ndioum, soit 1,2 million dû à chaque travailleurs.



L’État du Sénégal doit 07 mois d’arriérés de motivation aux travailleurs du centre de traitement épidémiologique (CTE) de l’hôpital régional de Fatick.



L’État doit 7 mois d’arriérés de salaire et 3 mois d’arriérés de motivation au personnel du CTE de l’hôpital régional de Ziguinchor.



Aujourd’hui à Dakar, les étudiants des centres régionaux de formation en en provenance de 7 régions du Sénégal (Thiès, Saint-Louis, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Kaolack, Matam) ont marché à Dakar pour l’instauration du système LMD et leur recrutement systématique dès l’obtention du diplôme d’État.



Sortez notre argent de vos chambres et payez nos soldats de la santé !



Pendant ce temps, Macky dépéce l’hôpital Aristide Le Dantec pour sa poche et les intérêts de ses amis.



GMS