Sénégal : le fabuleux destin de Serigne Mbaye, premier député noir de Madrid Publié le jeudi 25 aout 2022 | Jeune Afrique

Ancien vendeur ambulant sans papiers, ce natif de la région de Thiès a été élu en juin 2021 à l’Assemblée de la Communauté de Madrid. Il est désormais le porte-étendard de la lutte contre les discriminations raciales en Espagne.



« Les marchandises circulent librement entre les frontières. Pourquoi pas les personnes, qui valent plus que les objets ? » Au téléphone, Serigne Mbaye tente de maîtriser son émotion, mais sans y parvenir complètement. « Quand je parle de l’immigration ou du racisme, j’ai mal au cœur », se justifie-t-il dans un français entrecoupé d’espagnol.



À Madrid, où il vit depuis maintenant seize ans, Serigne Mbaye n’est plus n’importe qui. En réussissant à se faire élire en juin 2021 au Parlement de la région sur la liste de Podemos, le parti de la gauche radicale, il est devenu le visage de l’antiracisme en Espagne. Épilogue – ou plutôt début – d’une lutte acharnée contre les discriminations et en faveur d’une reconnaissance des sans-papiers. « Cela en valait la peine », dit-il.