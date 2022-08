Aïda Mbodj à Macky Sall : « Quand on est majoritaire, on n’a pas besoin de débaucher… » - adakar.com

Le Président de la République, Macky Sall a tenté de débaucher les députés de l’opposition. La révélation est faite par l’ancienne députée Aïda Mbodj.



Les menaces…



« Il n’a pas de majorité. Nous avons plus de voix que lui. Malgré les milliards, les listes détournées, l’argent investi, c’est l’équipe B qui a battu et humilié Benno bokk yaakaar. Ils sont venus à Baba Garage pour que la députée Mame Sèye les rejoigne. Malheureusement pour eux, ils ont échoué. Je dois avouer que son fils m’avait déjà alerté depuis le 3 août passé, sur une éventuelle tentative de débauchage de sa mère. Ils n’ont même pas honte et frisent le ridicule. Quand on se dit majoritaire, on n’a pas besoin de faire transhumer des personnes« , a déploré Aida Mbodj.



Alerte…



Elle poursuit : « à deux reprises, ils m’ont arraché des maires que j’avais fait élire par les populations de Bambey. Le Conseil départemental, ils me l’ont aussi arraché, de même que celui que j’avais investi tout dernièrement lors des municipales à Dangalma. C’est la raison pour laquelle, j’avais misé sur cette vieille dame, Mame Sèye. »