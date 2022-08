Un migrant sénégalais de 26 ans péri au large des côtes libyennes - adakar.com

Un migrant sénégalais de 26 ans péri au large des côtes libyennes
Publié le mercredi 24 aout 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

La mer a encore causé une mort d’homme. La victime habite Dahra Djoloff dans le département de Linguère. En effet, le jeune Ousseynou Sy âgé de 26 ans ne savait pas qu’il avait un rendez vous avec la mort quand il tentait de voyager à l’extérieur et ce à travers la mer. Selon nos sources, sa famille a appris la triste nouvelle par le biais d’un rescapé du naufrage.

Revenant sur le film du drame, d’après d’autres sources, une fois en Libye, ces candidats à l’émigration ont déboursé chacun 300.000 frs pour la traversée de la mer Méditerranée en vue de gagner les côtes italiennes.

Alors les mêmes sources nous apprennent que ces jeunes ont pris place à bord d’une embarcation direction l’Italie en provenance de la Libye.

Par manque de chance, le bateau dans lequel ils étaient a cédé parce que surchargé de passagers. Ainsi ,le bateau fait naufrage et beaucoup de jeunes ont perdu la vie dans cette catastrophe.

Du coup, ce n’est qu’hier mardi 23 Août 2022 que la famille Sy à Dahra Djoloff plus précisément au quartier Ngeuneunene, très affectée par ce drame, a organisé les funérailles à la mémoire du disparu.

Il urge ainsi de sensibiliser les jeunes quant aux méfaits de l’émigration clandestine et une bonne surveillance côtière des autorités de tutelle pour éviter ce genre de drame néfaste à la société.

Samba Khary Ndiaye (Linguère)