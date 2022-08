Aïda Mbodj : « Quand on est majoritaire, on n’a pas besoin de débaucher » - adakar.com

Aïda Mbodj : « Quand on est majoritaire, on n'a pas besoin de débaucher » Publié le mercredi 24 aout 2022

© aDakar.com par DR

Aïda Mbodj, présidente du Conseil départemental de Bambey

L’ancien maire de Bambey se dit très remonté contre Macky SALL. Aïda MBODJI accuse le leader de BBY de tenter, par l’entremise de ses hommes de main, d’enrôler des responsables de la coalition Yewwi Askan Wi, les nouveaux députés en particulier.



« Il n’a pas de majorité. Nous avons plus de voix que lui. Malgré les milliards, les listes retournées, l’argent investi, c’est l’équipe B qui a battu et humilié Benno Bokk Yakaar. Ils sont venus à Baba Garage pour que la députée Mame SÈYE les rejoigne. Malheureusement

pour eux, ils ont échoué. Ils n’ont même pas honte et frisent le ridicule. Quand on est majoritaire, on n’a pas besoin de débaucher », dénonce Aïda MBODJI.



Par ailleurs, l’ancien député a mis en garde les responsables politiques de leur camp qui seraient tentés de retourner leur veste pour rejoindre la mouvance présidentielle.