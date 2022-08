Le Fonds saoudien de développement signe un accord de financement d’un projet de développement au Sénégal - adakar.com

News Économie Article Économie Le Fonds saoudien de développement signe un accord de financement d’un projet de développement au Sénégal Publié le mercredi 24 aout 2022 | financialafrik.com

Sénégal 23 août 2022 : Son Excellence, le président-directeur général du Fonds saoudien de développement, M. Sultan Abdulrahman Al-Marshad, a signé aujourd’hui à Dakar, avec Son Excellence, le ministre sénégalais de l’Économie, du Plan et de la Coopération, M. Amadou Hott, un accord pour financer le projet de réhabilitation et de bitumage de la route Oréfondé-Nguidjilone, longue de 62 km, qui fait partie de la route Oréfondé-Matam. Ce prêt de développement dédié au projet est d’une valeur totale de 47 millions de dollars, et est octroyé par le Fonds saoudien de développement.



Ce projet a pour but d’établir et agrandir la route, ainsi qu’à améliorer le niveau de sécurité routière, conformément aux normes approuvées par l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA). Il contribuera également à répondre aux besoins des habitants des villes et des villages, à diminuer la pénibilité des services de transports, à réduire les taux de blessures et de décès résultant d’accidents de la circulation, tout en facilitant le processus des échanges commerciaux et économiques.



La cérémonie de signature de l’accord s’est déroulé en présence de Son Excellence l’ambassadeur du Serviteur des Deux Saintes Mosquées en République du Sénégal, M. Saad bin Abdullah Al-Nafi’i, et un nombre de responsables représentant les deux parties.