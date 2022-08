Les 3 dealers compactaient du haschich dans des chaussures - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Les 3 dealers compactaient du haschich dans des chaussures Publié le mercredi 24 aout 2022 | Rewmi

© Autre presse par DR

Drogue : 40 kg de drogue d`une valeur de 3 milliards FCFA saisis par la douane sénégalaise

Tweet

Ce sont les éléments de la Section de Recherches qui ont débusqué ce trafic international de drogue. Amadou Lamine Diagne et Moussa Thiam faisaient importer de la drogue au Sénégal. Établi au Maroc, leur complice planquait le haschich dans des semelles de chaussures.



De concert avec leur ami commun du nom de Médoune Fall, Amadou Lamine Diagne et Moussa Thiam s’activaient dans l’importation et le trafic de drogue. Établi au Maroc, le premier nommé cachait le produit illicite dans des semelles de chaussures pour déjouer les contrôles aux frontières. Suite à un renseignement anonyme, les enquêteurs de la Section de Recherches ont appréhendé Amadou Lamine Diagne qui avait en sa possession 164 grammes de haschich.



Le mis en cause a renseigné qu’il commandait la marchandise auprès de Médoune Fall, lequel mettait le colis à la disposition de Moussa Thiam. Ce que celui-ci a corroboré lors de son interrogatoire. Cependant, les accusés ont nié partiellement les faits à la barre de la chambre criminelle de Dakar où ils répondaient des faits d’association de malfaiteurs et de trafic international de Dakar. « Je ne peux pas confirmer que la drogue provenait du Maroc. Sur instruction de Médoune Fall, mon coaccusé m’a livré deux plaquettes de haschich qui coûtent 160.000 francs l’unité », a lâché Amadou Lamine Diagne. Moussa Thiam a informé que Médoune Fall a introduit trois plaquettes de comprimés dans les claquettes. Il a remis les deux à son comparse. Mais, il ignorait que le caractère illicite du produit.



Pour le maître des poursuites, les comparants cherchent à alléger leur responsabilité pénale. L’exploitation du portable de Moussa Thiam a permis de retrouver des photos qui font état de ce trafic de drogue. Le représentant du Ministère public a ainsi sollicité 10 ans de réclusion criminelle. D’après Me Abdou Dieng et ses trois confrères, l’accusation n’a pas prouvé que la drogue a transité du Maroc au Sénégal. Amadou Lamine Diagne a sollicité un ami qui a récupéré le produit prohibé à Jaxaay. La défense a plaidé la disqualification des faits en détention de drogue en vue de l’usage. Arrêtés courant 2020, les accusés seront fixés le 7 septembre 2022.





KADY FATY