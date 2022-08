Pèlerinage Catholique 2022 : 350 pèlerins vont effectuer la dévotion ce mercredi 24 août - adakar.com

Après deux années sans voyage vers Rome dû au coronavirus, 350 pèlerins vont effectuer la dévotion dès demain, 24 août jusqu’au 13 septembre. Un séjour de trois semaines entre Rome, Israël et Lourdes en France. Le prix du ticket est resté la même.



Le Comité interdiocésain national de pèlerinage Catholique Conseille aux pèlerins de se procurer le pass sanitaire.



Pour accomplir cette démarche spirituelle, « une visite est prévue en Israël (le berceau du Christianisme), ensuite à Rome (Italie) où se trouve le premier responsable de l’église Catholique le Pape François et pour communier avec les autres communautés à la vie de l’église et enfin, en Lourdes (France) pour une dévotion mariale« , a déclaré Monseigneur Mamba.



Pèlerinage



Vécu comme une célébration de sa foi, le pèlerinage est pour le chrétien une manifestation cultuelle à accomplir en fidélité à la tradition, avec un sentiment religieux intense et comme accomplissement de son existence pascale.



