Abus de confiance portant sur 15 millions F CFA - Mamadou Conté condamné à une peine assortie du sursis Publié le mercredi 24 aout 2022 | Enquête Plus

Le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, hier, Mamadou Conté à six mois d’emprisonnement assortis du sursis. Reconnu coupable du délit d’abus de confiance portant sur 15 millions de francs CFA, il est contraint de payer 11 millions de francs CFA à la partie civile Youssapha Traoré. Ce, après avoir remis 5 millions à celui-ci.



En recouvrant le loyer pour Mamadou Conté, Youssapha Traoré ne se doutait pas que c’est ce qui allait le conduire à sa ruine. Après avoir respecté pendant six ans les versements du loyer, Mamadou Conté, maître coranique de son état, accuse un gap de 15 millions de francs CFA. Sur une durée de deux ans, cette somme colossale s’est accumulée. Placé sous mandat de dépôt depuis le 16 août dernier, il a fait face hier, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre du chef d’abus de confiance.



Face aux juges, le prévenu né en 1984 et marié à deux épouses reconnaît le montant manquant. Toutefois, il a fourni des explications. ‘’Avec une partie de l’argent, j’ai payé l’impôt et avec l’autre partie, j’ai payé les travaux de réfection de la maison’’, a-t-il affirmé tout en rappelant qu’il a commencé à désintéresser la partie civile, en lui remettant la somme de cinq millions de francs CFA. Selon son avocat, sa famille s’est engagée à payer le reste.



D’après Ousmane Marega, représentant de la partie civile, depuis deux ans, son oncle court derrière son argent. Après avoir confirmé la réception des cinq millions de francs CFA, il réclame la restitution des 10 millions de francs CFA plus un million de francs CFA pour dédommagement.



À la suite du représentant du ministère public qui a requis l’application de la loi, l’avocat de la défense a sollicité une application bienveillante de la loi. D’après lui, son client mérite la magnanimité du tribunal, d’autant plus qu’il a toujours été constant.



Finalement, le tribunal, après avoir délibéré, a reconnu M. Conté coupable du délit d’abus de confiance. Il a écopé d’une peine de six mois avec sursis. Il est contraint d’allouer la somme de 11 millions de francs CFA à la partie civile, en guise de dédommagement.



MAGUETTE NDAO