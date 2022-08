Déménagement des services de l’hôpital Aristide le Dantec - Le oui, mais d’And Gueusseum - adakar.com

Déménagement des services de l'hôpital Aristide le Dantec - Le oui, mais d'And Gueusseum Publié le mercredi 24 aout 2022 | Enquête Plus

Le maquette du projet de reconstruction de l`hôpital Le Dantec

Les camarades de Mballo Dia Thiam d’And Gueusseum saluent l’initiative du déménagement des services de l'hôpital Aristide Le Dantec, mais exigent, à la fin des travaux, de retrouver un hôpital aux normes, avec l'intégralité du personnel actuel de l’HALD. Par ailleurs, pour exiger la libération de leurs camarades détenus, ils seront dans la rue aujourd’hui et le 27 août prochain.







Dans un mutisme total depuis le début des quiproquos liés à la reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec, l’Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas), Sutsas-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL And Gueusseum a fait une sortie hier pour donner son point de vue sur cette affaire qui secoue tout le pays.



Selon une note parvenue à notre rédaction, dans ce contexte marqué par de nombreuses pertes en vies humaines liées, entre autres, à la vétusté des infrastructures et des installations hospitalières, And Gueusseum salue le déménagement, malgré certains impairs, des services de l'hôpital Aristide Le Dantec (HALD) dans les sites retenus qu'une délégation du directoire national a eu à découvrir avec l'opportunité offerte par la visite de terrain organisée par la ministre de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) le 18 août 2022.



Pour éviter d'autres situations macabres comme celles regrettables et récurrentes vécues à Linguère, à Louga et tout récemment à Tivaouane, poursuivent les camarades de Mballo Dia Thiam, l'impérieuse nécessité de la délocalisation de Le Dantec s'impose de facto à tout État responsable.



Dans la même veine, dans ce tohu-bohu et loin de toute considération subjective, informe le document, tout en respectant le droit et le choix d'autres citoyens engagés dans des combats sur le foncier et sur le montage financier, And Gueusseum, s'en démarquant, considère que le plus important pour les populations, le personnel et l'État, c'est de disposer, dans les délais requis, d'un établissement hospitalier de dernière génération à même d'offrir, au-delà des soins de qualité supérieure, d'assurer des missions de recherche et de formation de nos ressources humaines.



‘’C'est aussi une exigence pour And Gueusseum de faire recouvrer, à la fin des travaux, un hôpital aux normes avec l'intégralité du personnel actuel de l’HALD avec une sécurisation de la rémunération des agents durant la séquence temporelle (un an et demi) que durera la reconstruction. Sous ce rapport, And Gueusseum félicite le président de la République pour la réalisation de toutes ces infrastructures servant à combler les gaps en plateaux techniques de la pyramide sanitaire et invite ses membres, ‘’toutes catégories socioprofessionnelles confondues, à rejoindre leurs postes d'affectation et se mettre au service des populations pour lesquelles ils ont été recrutés, quelles que soient les difficultés de démarrage et d'adaptation subséquemment. And Gueusseum, comme à l'accoutumée, veillera à la sauvegarde des intérêts matériels et moraux des camarades et n'hésitera point à engager les luttes nécessaires pour la rémunération, la couverture médicale et la protection sociale, et avertit contre toute forme de manœuvres dilatoires ou de privation de revenus’’, lit-on dans la même source.



Enfin, tout en soutenant le projet dans sa réalisation, And Gueusseum exhorte, selon le communiqué, le MSAS à davantage de communication institutionnelle et surtout sociale pour la réorientation des malades, pour la continuité des soins afin d'assurer son appropriation certaine par les populations et les différents acteurs du système et au respect des engagements pris par la direction hospitalière de Le Dantec envers le personnel et ses partenaires.



Par ailleurs, pour demander la libération de leurs camarades de Tivaouane détenus et lutter contre ‘’l’arbitraire’’ à Ourossogui, à Talibou Dabo et à Mbour, et face à ‘’l'incapacité’’ des ministères chargés de l'application des augmentations du salaire des agents ‘’délibérément’’ omis, And Gueusseum appelle l’ensemble des militants et sympathisants à la marche nationale qui se tiendra à Thiès le samedi 27 août 2022 à partir de 9 h, mais aussi à celle des travailleurs des collectivités territoriales laissés en rade prévue ce jour.



CHEIKH THIAM