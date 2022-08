Expresso Sénégal: le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications annonce une issue heureuse au conflit social (communiqué) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Expresso Sénégal: le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications annonce une issue heureuse au conflit social (communiqué) Publié le mardi 23 aout 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Le siège de Expresso Sénégal

Tweet

Le Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications tient à informer l’opinion nationale et internationale, que dans le cadre du suivi de la situation qui

prévaut au sein du Groupe Expresso Sénégal, une entente a été trouvée entre les différentes parties à savoir la Direction d’Expresso et les agents regroupés autour du Syndicat des

travailleurs.





Cette suite heureuse a été obtenue à l’issue des séances d’échanges, d’écoute et de partage

initiées par le Ministre Yankhoba Diatara ce mardi 23 Août 2022.



Il en est ressorti ce qui suit :



• la Direction accepte de suspendre toutes les procédures de licenciements des

agents ;



• la Direction accepte de débloquer tous les postes de travail des agents concernés par

les mesures et sanctions prises antérieurement ;



• les agents acceptent de cesser toute forme de contestation et de regagner leur

poste ;



• les parties (Direction et Agents) s’accordent à se retrouver autour de la commission mise en place à l’effet de trouver une solution consensuelle. Cette commission sera composée du Ministère de l’Economie Numérique et des Télécommunications, du Ministère du Travail et du Dialogue Social, de l’ARTP, de la Direction d’Expresso et du Syndicat des travailleurs.



Le Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications tient à féliciter et à remercier toutes les parties (Direction et Syndicat des travailleurs) pour leur esprit de dépassement et leur commune volonté de trouver une solution consensuelle et durable au bénéfice du développement socio-économique du Sénégal en général, et celui du secteur des télécommunications en particulier.



Le Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications a encore invité les parties

à toujours privilégier le dialogue pour éviter les tensions et crises dans leur collaboration.



Enfin, le Ministre de l’Economie Numérique et des Télécommunications remercie le Chef de

l’Etat, Son excellence Macky Sali pour la confiance, les orientations et son accompagnement

du Gouvernement à toujours oeuvrer pour l’intérêt supérieur de la Nation.



Cellule de Communication