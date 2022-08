Angela Merkel lauréate du Prix Félix Houphouët-Boigny - UNESCO pour la recherche de la paix - adakar.com

Angela Merkel, Chancelière de la République Fédérale d`Allemagne

Le jury du Prix Félix Houphouët-Boigny - UNESCO pour la recherche de la paix a décerné le Prix 2022 à Angela Merkel, ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, en reconnaissance de son action pour l’accueil des réfugiés.







« L’ensemble du Jury a été touché par sa décision courageuse, prise en 2015, d’accueillir plus de 1,2 million de réfugiés venus notamment de Syrie, d’Irak, d’Afghanistan et d’Erythrée. C’est une leçon qu’elle laisse à l’histoire », a déclaré le Président du Jury, Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018, en annonçant l’attribution du Prix 2022 à Angela Merkel.







« La souffrance est universelle, les solutions à apporter à la souffrance doivent également être universelles. Construire la paix consiste aussi à ouvrir les portes à ceux qui souffrent. Cette décision du Jury vient rappeler que l’accueil des migrants et des réfugiés est un enjeu primordial », a souligné Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, dans une note d’information transmise à Abidjan.net.







Le Jury a également décerné une « mention d’honneur » à Julienne Lusenge pour son engagement en faveur des femmes victimes de violences sexuelles. Connue pour son action dans le Nord-Kivu en République démocratique du Congo, elle dénonce l'usage du viol comme « arme de guerre » et défend le droit des femmes.







Créé en 1989, le Prix se propose d’honorer chaque année les personnes, institutions ou organismes privés ou publics ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix, dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l’Acte constitutif de l’UNESCO. Des personnalités de renommée mondiale se sont vu remettre cette distinction dont Nelson Mandela et Frederik W. De Klerk, ou Jimmy Carter entre autres.







Membres du jury international







· M. Michel Camdessus, ancien Directeur général du Fonds Monétaire International (France)







· M. Santiago Gamboa-Samper, écrivain, journaliste et diplomate (Colombie)







· M. Denis Mukwege, gynécologue, Prix Nobel de la paix 2018 (République démocratique du Congo)







· M. Thomas Pesquet, astronaute, Ambassadeur de bonne volonté de la FAO (France)







· Mme. Hayat Sindi, Ambassadrice de Bonne volonté de l’UNESCO (Arabie Saoudite)







· M. Forest Whitaker, Acteur, producteur et réalisateur, Ambassadeur de bonne volonté de l’UNESCO (États-Unis)







