Visite du ministre de l`Intérieur dans les quartiers inondés de la région de Dakar

Dakar, le 23 août 2021 - Le ministre de l`Intérieur, Antoine Félix Diome, s`est rendu dans plusieurs localités de la région de Dakar pour constater les inondations causées par les pluies. Tweet

Après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville vendredi dernier provoquant l’inondation de plusieurs quartiers, le ministre de l’Intérieur était hier à Saint-Louis, première étape d’une tournée nationale qu’il effectue dans le cadre de la mise en œuvre du plan Orsec déclenché par le chef de l’Etat. Félix Antoine Diome, qui a visité les points chauds de la commune, a promis l’augmentation de la capacité de pompage pour soulager les populations.



Par Cheikh NDIONGUE – A Saint-Louis, le ministre de l’Intérieur a mesuré les efforts à faire alors que les pluies ne cessent de tomber. Il effectue une tournée, qui a démarré à Saint-Louis et qui va se poursuivre dans le reste du pays, et qui entre dans le cadre du plan national d’Organisation des Secours (Orsec) déclenché sur instruction du président de la République après les fortes pluies enregistrées sur l’étendue du territoire national. Antoine Félix Diome, qui a rappelé que la mise en œuvre de ce plan consiste concrètement à mettre en synergie toutes les actions de l’Etat pour plus d’efficacité au bénéfice des populations.

Après avoir visité certaines stations, notamment celle de Diaminar et Pikine 700 et le point de pompage de Sor Diagne, qui polarise les eaux en provenance de plusieurs quartiers, Félix Antoine Diome a révélé avoir constaté le déploiement de tous les services de l’Etat pour apporter tout le soulagement attendu par les populations face à un phénomène qu’il a qualifié de mondial. «Je rappelle que les inondations constituent aujourd’hui un phénomène mondial, avec beaucoup de désagréments causés aux populations de pas mal de pays beaucoup plus développés que les nôtres», lance-t-il tout en précisant toutefois que l’Etat a le devoir impérieux d’être aux côtés des populations, «en prenant efficacement les mesures qui permettent de mettre rapidement un terme aux difficultés qu’elles vivent».



Pic en fin août et septembre

Flanqué du Directeur général de l’Administration territoriale, Amadou Moustapha Ndao, du Général Mor Seck, commandant de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, des techniciens de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), du Gouverneur de la région et du Préfet du département de Saint-Louis aux côtés de l’adjoint au maire chargé de l’assainissement, Latyr Fall, et des autres services concernés comme le service d’hygiène, la police, la gendarmerie et les services techniques municipaux, Félix Antoine Diome a annoncé l’augmentation de la capacité de pompage de plusieurs points dits sensibles. «Des sites sont endémiques du fait que chaque année le même phénomène s’y reproduit. Ces sites doivent, selon le ministre, faire l’objet d’une profonde réflexion en vue d’une prise de décision en accord avec les populations. Il y a des zones habitées mais qui sont des passages d’eaux d’anciens sites ou d’anciens lits du fleuve Sénégal. Tout cela mérite une réflexion et une décision en rapport avec les populations», souligne-t-il. Il ajoute : «L’Etat sera toujours aux côtés des populations, qui ont compris le sens de notre démarche», insiste Félix Antoine Diome, qui salue l’apport du maire Mansour Faye. Il a mis «à la disposition des autorités administratives, une trentaine de motopompes utilisées en même temps que les électropompes déployées ici et dans tout le pays». Pour lui, «le pompage se poursuivra partout où il a commencé». Félix Antoine Diome a même annoncé un plan d’anticipation avec la mise en place d’un dispositif nécessaire «pour limiter les éventuels dégâts» des précipitations abondantes annoncées entre la fin du mois d’août et le début de septembre.

Saint-Louis a enregistré vendredi dernier, 129 mm de pluie, qui ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers où les populations vivent des moments difficiles avec de l’eau jusque dans les chambres, de nombreux dégâts matériels et la mort d’une jeune femme électrocutée pendant la pluie.