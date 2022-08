Sénégal: la grève des contrôleurs aériens aura-t-elle lieu? - adakar.com

Une grève des contrôleurs aériens de l’Agence pour la sécurité de la navigation en Afrique et à Madagascar (Asecna) est prévue jeudi 25 août pouvant bloquer une grande majorité du ciel africain. Mais les cartes pourraient être rebattues alors que l’Union des syndicats des contrôleurs aériens de l’Asecna a rencontré, lundi 22 août au soir, le président sénégalais Macky Sall, qui est aussi le président en exercice de l’Union africaine.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



L’enjeu est grand : une large partie du ciel africain pourrait être bloqué pendant 48 heures à partir de jeudi prochain. La cause ? Un préavis de grève déposé par l’Union des syndicats des contrôleurs aériens de l’Asecna dont François Paul Gomis, le secrétaire général exécutif. Il évoque deux des dix-neuf points de revendications : « Nos revendications tournent autour de la revalorisation de la prime de contrôle qu’on perçoit depuis 2011 et qui n’a pas évolué. Il y a aussi la formation continue des contrôleurs. »