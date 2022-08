Arrestations et saisie de bois de Vène dans le sud du pays - Le grand nettoyage de la gendarmerie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Arrestations et saisie de bois de Vène dans le sud du pays - Le grand nettoyage de la gendarmerie Publié le mardi 23 aout 2022 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Trafic de Bois en Casamance: la Suisse ouvre une procédure pour crime de guerre

Tweet

Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illicite de bois, la gendarmerie nationale a opéré une grande saisie dans le sud du pays, au cours de plusieurs opérations. Cinq personnes ont été interpellées. D’autres arrestations sont annoncées.







En exécution des directives du haut-commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, relatives à la lutte contre l'exploitation et le trafic illicites de bois, des dispositifs particuliers de surveillance et de contrôle sont mis en place dans les réserves forestières, notamment dans la partie sud du territoire, depuis un certain temps.



A cet effet, les brigades de Samine et de Tanaff (dans la forêt de Mangaroungou, dans le département de Goudomp et à Saré Captaine, dans le département de Bounkiling), rattachées à la compagnie de gendarmerie de Sédhiou, renforcées par les unités d'intervention, ont mis la main, le 11 août 2022, sur un camion gros-porteur transportant une cargaison de quarante madriers et des centaines de pièces de bois de vène fraichement coupées. Une enquête a immédiatement été ouverte et des séries d'opérations ont été effectuées, entre le 11 et le 18 août 2022.



Selon une note de la grande maréchaussée parvenue à notre rédaction, les investigations menées ont vite permis la découverte d'une vaste organisation de trafic illicite de bois, avec la saisie d'autres stocks de vène dissimulés dans la forêt de Mangaroungou et ans le village de Saré Captaine, dans les départements respectifs de Goudomp et de Bounkiling. A terme, renseigne le document, l'enquête a permis l'interpellation de cinq personnes et la saisie de 559 madriers, 132 plateaux, 170 poutrelles, 196 billons, deux tronçonneuses, des accessoires de coupe, ainsi que deux camions gros-porteurs ayant servi au transport du bois.



Les individus interpelés, renseigne la même source, ont été mis à la disposition des autorités judiciaires à la fin de leur période de garde à vue. Ainsi, ‘’la gendarmerie salue la franche collaboration des populations dans la lutte contre ce phénomène qui constitue une catastrophe environnementale et les invite à appeler gratuitement aux numéros verts 123 ou 800 00 20 20 du Centre de renseignement et des opérations pour toute information y relative’’.



D’autres sources soutiennent que l’enquête se poursuit et qu’il est prévu d’autres arrestations, dans les prochaines heures, vu que les enquêteurs sont sur une bonne piste pour mettre hors d’état de nuit toute cette bande de ce réseau de trafic de bois dans cette partie du pays.



CHEIKH THIAM