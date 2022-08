Hôpital Le Dantec : And Gueusseum salue le déménagement et félicite le Président Macky Sall pour… - adakar.com

Hôpital Le Dantec : And Gueusseum salue le déménagement et félicite le Président Macky Sall pour… Publié le mardi 23 aout 2022

© Autre presse par DR

Le maquette du projet de reconstruction de l`hôpital Le Dantec

Dans ce contexte marqué par de nombreuses pertes en vies humaines liées entre autres, à la vétusté des infrastructures et des installations hospitalières, And Gueusseum salue le déménagement, malgré certains impairs, des services de l’Hôpital Aristide Le Dantec (HALD) dans les sites retenus qu’une délégation du Directoire national a eu à découvrir avec l’opportunité offerte par la visite de terrain organisée par Madame le Ministre de la Santé et de l’Action sociale le 18 août 2022.



Pour éviter d’autres situations macabres du genre de celles regrettables et récurrentes vécues à Linguère, Louga et tout récemment à Tivaouane, l’impérieuse nécessité de la délocalisation de Le Dantec s’impose de facto à tout Etat responsable.