Présidentielle 2024 : Idy à la recherche de fonds Publié le mardi 23 aout 2022

© Autre presse par DR

Idrissa Seck

La course à la présidence est lancée. Même si le parti Rewmi n’a pas encore officiellement déclaré la candidature de son leader; une campagne de collecte de fonds est entamée au niveau national et international pour soutenir la candidature de Idrissa Seck à la prochaine élection présidentielle.





Selon Walf, cette collecte de fonds est intitulée «Soutenir Idy pour la victoire en 2024». En effet, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) arrivé troisième lors de la présidentielle de 2019 n’a pas renoncé à ses ambitions présidentielles.



Cependant, Macky Sall dont il est l’allié maintient toujours le flou sur ses intentions de briguer le suffrage des Sénégalais pour la troisième fois en violation de la constitution, selon ses adversaires.



#Fonds #Idy #Présidentielle2024

