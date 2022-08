Présidentielle 2024 - Le PASTEF dénonce la réunion tenue au Palais avec pour objectif d’“ instruire une certaine justice“ pour l’invalidation de la candidature d’Ousmane Sonko - adakar.com

Ousmane Sonko, leader de Pastef

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Pris de panique à la suite de la déclaration de la candidature du président Ousmane SONKO pour la présidentielle de 2024, les fossoyeurs de la République se sont réunis, hier au palais présidentiel, transformé, comme toujours, en siège de parti politique, sous la présidence de leur chef, pour instruire une certaine justice de leur venir en aide dans le projet d'invalidation de cette candidature.



Ce sont là, les dernières gesticulations d'un régime incompétent, corrompu et apeuré par l’idée d’une perte imminente du pouvoir et d'avantages indus, qu'aucune machination ne sauvera.



Ce sont là aussi, les derniers soubresauts contre une candidature que personne ne pourra empêcher s'il plaît à Dieu.



Le COPIL invite les militants et militantes à accentuer la massification, l'enrôlement des primo-votants et à multiplier les initiatives citoyennes qui fondent l'ADN du parti.



Fait à Dakar, le 22/08/2022